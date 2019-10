"Vous êtes une superstar": Nidhi retrouve enfin son sauveur des attentats du 22 mars à Zaventem (vidéo)

Nidhi Chaphekar, hôtesse de l'air, est l'une des victimes des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem. Elle recherchait désespérément l'un de ses sauveurs, après l'explosion. Grâce à une émission de la chaîne VTM, elle a pu retrouver l'homme : Luc, lui aussi très ému.

En mars 2016, sans le vouloir, Nidhi Chaphekar devient l'un des symboles des attentats de Bruxelles. Couverte de poussière, son chemisier jaune déchiré, elle attendra pendant 45 minutes, blessée, sur un banc dans l’aéroport de Zaventem.

Un homme est alors à ses côtés et l’accompagne pendant les heures les plus difficiles de sa vie. "Je me souviens très bien de son visage. Il parlait avec tout le monde, il nous a encouragés. Il disait tout le temps qu’on allait survivre. Je veux retrouver cet homme, je veux vraiment le remercier", s'émeut-elle.

Au début du mois d'octobre, Nidhi lance un appel pour retrouver ce super-héros du quotidien dans la version flamande de "Make Belgium Great Again", sur VTM. Grâce à l'émission, et notamment à un portrait robot diffusé largement, l'hôtesse de l'air a pu retrouver son sauveur.





Des retrouvailles émouvantes

Dans l'émission, Nidhi retrouve son sauveur, Luc, lors d'un appel vidéo. "Je me souviens de vous", lui lance-t-elle en anglais. "Vous parliez en anglais avec l'enfant qui était à côté de moi. Vous lui disiez : 'Ça va aller, ne t'inquiète pas, tes parents vont arriver.' Vous lui donniez tellement de courage. Je me souviens."

Luc, très humble, a eu un peu de mal à accepter les remerciements. "On s'est certainement vus, et on s'est peut-être parlé, mais je ne peux pas le confirmer à 100%. Si c'est le cas, cette reconnaissance est vraiment magnifique. Mais je ne veux pas accepter vos remerciements uniquement pour moi, je veux les partager à toutes ces nombreuses personnes qui ont aidé les autres ce matin-là."

Nidhi, quant à elle, explique qu'elle tenait particulièrement à remercier Luc en personne, "parce que je vous ai vu près de moi, et près de cet enfant". Luc, également très ému, a ensuite décidé de se confier sur la raison pour laquelle il se devait d'aider l'enfant près de Nidhi : "En 2003, ma femme et moi avons perdu notre enfant âgé de 9 ans dans un accident tragique. Ça m'a donné la force pour faire en sorte de ne pas perdre cet enfant ce matin du 22 mars. C'est ce qui m'a donné la force d'aider les autres."

Retrouver Luc était une démarche importante dans le processus de guérison de Nidhi, elle qui avait lancé tellement d'appels à différentes chaînes de télévision et avait attendu si longtemps pour retrouver son sauveur. "Vous savez, après un tel choc, vous êtes parfois déprimé, vous avez un trauma en vous. Pour moi, vous êtes une superstar, un ange."

Il n’a fallu que 15 jours et des centaines d’appel pour retrouver le dernier sauveteur de Nidhi. Ils se rencontreront en Belgique dans quelques semaines.