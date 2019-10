Le groupe ING va fermer 22 agences de plus en Belgique

La banque ING a annoncé, jeudi, lors d'un conseil d'entreprise qu'elle allait supprimer 22 agences statutaires en les fusionnant avec d'autres points de vente, indique le journal L'Echo. Le quotidien précise que cette réorganisation se fera "sans réduction d'emploi dans la mesure où les collaborateurs concernés seront réaffectés dans une autre agence statutaire".



Quatre agences, situées à Frameries, Bastogne, Hornu et Zonhoven/Houthalen seront par ailleurs franchisées. Sur les 22 agences qui seront fermées, 11 se trouvent à Bruxelles, 7 en Wallonie et 4 en Flandre. Dans une communication envoyées aux employés, le front commun syndical estime que la convention collective du plan social, signée le 29 mars 2017, n'est pas respectée puisqu'elle prévoyait les agences qui restaient statutaires. "Vu le non-respect de cette CCT et l'esprit des négociations affiché par la direction, les délégués du front commun syndical ont décidé d'arrêter immédiatement le conseil d'entreprise et d'informer le personnel de cette nouvelle annonce".

Les représentants du personnel sont inquiets: "Quels seront les autres accords conclus que la direction ne respectera pas à l'avenir?", s'interrogent-ils, ajoutant qu'ils vont désormais se concerter pour "voir quelles actions doivent être entreprises".