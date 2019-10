Le "Sea grill"** et son chef Yves Mattagne déménagent à la "Villa Lorraine"* début mai

(Belga) Le restaurant "Sea grill"**, aujourd'hui implanté dans l'hôtel Radisson Blu, rue du Fossé aux Loups à Bruxelles, son chef Yves Mattagne et toute son équipe déménageront définitivement à la "Villa Lorraine"* le 7 mai prochain, ont indiqué jeudi les responsables presse de Villa Group et du groupe hôtelier.

La décoration et l'aménagement de l'établissement situé à deux pas du Bois de la Cambre, sur la Ville de Bruxelles, sera totalement transformé. Le "Sea Grill" sous sa forme actuelle fermera donc ses portes le 31 décembre, en raison de travaux entamés au Radisson Blu, ne permettant plus le maintien du restaurant doublement étoilé. Entre-temps, Yves Mattagne s'installera dans un restaurant pop-up du 15 janvier au 30 avril 2020, dont le lieu est encore tenu secret. En parallèle, la "Villa Lorraine"* et sa brasserie assureront leur dernier service le samedi 22 février 2020 avant de fermer leurs portes durant deux mois et demi, le temps de la transformation de l'espace. Elles emménageront alors également dans un lieu éphémère. (Belga)