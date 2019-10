Climat - La Chambre demande au gouvernement de doubler son financement au Fonds vert de l'ONU

(Belga) La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière une résolution demandant au gouvernement fédéral de doubler sa contribution financière au Fonds vert de l'ONU pour le climat à partir de 2020. En vertu du texte, adopté à l'unanimité moyennant les abstentions du Vlaams Belang, l'opération doit toutefois "être neutre budgétairement".

Lors d'un Sommet spécial de l'ONU sur le Climat en septembre dernier, le Premier ministre en affaires courantes Charles Michel avait annoncé qu'il proposerait au Parlement de doubler la contribution belge à la lutte contre le changement climatique. La contribution fédérale au Fonds vert onusien pour le Climat a été de 10 millions d'euros par an, sur les cinq dernières années. A ces 50 millions s'étaient ajoutés 35 millions d'euros des Régions. La résolution adoptée ce jour appelle donc uniquement le fédéral à doubler sa contribution financière à ce Green Climate Fund, et ce alors qu'une réunion consacrée à son réapprovisionnement se tient ces jeudi et vendredi à Paris. Plusieurs amendements appelant à rompre avec la neutralité budgétaire ayant été rejetés, le doublement souhaité devra se faire via des allocations de moyens d'un poste à l'autre. "Des crédits non utilisés pourront servir à la réalisation concrète de cet engagement pour le premier exercice", a commenté la ministre de l'Environnement, Marie Christine Marghem (MR). Outre la Belgique, d'autres pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède et la Norvège se sont déjà engagés à doubler leurs financements. (Belga)