USA: Pompeo apporte son soutien à la nouvelle Eglise orthodoxe ukrainienne

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a apporté son soutien à la nouvelle Eglise orthodoxe ukrainienne à l'issue d'une rencontre avec son leader, a indiqué jeudi le département d'Etat.

M. Pompeo, chrétien évangélique, a rencontré mercredi à huis clos le métropolite Iepifani, intronisé en février après la création de l'Eglise orthodoxe ukrainienne, qui a mis fin à plus de trois siècles tutelle religieuse russe sur l'Ukraine. Les deux hommes, a fait savoir la diplomatie américaine au lendemain de leur entrevue, "ont partagé leurs inquiétudes concernant les entraves à la liberté religieuse" dans la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014, et les zones du Donbass contrôlées par Moscou. Le métropolite Iepifani a évoqué sur Twitter une "situation honteuse" et dit espérer que "Washington continue d'apporter un soutien indéfectible à la souveraineté de l'Ukraine". L'Ukraine est coeur de la procédure de destitution menaçant actuellement le président américain Donald Trump. Ce dernier est accusé d'avoir fait pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, notamment à travers l'octroi d'une aide militaire, afin que Kiev enquête sur son rival démocrate Joe Biden avant la présidentielle américaine de 2020. (Belga)