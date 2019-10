Wall Street termine en ordre dispersé en pleine saison des résultats

(Belga) Wall Street a clôturé sans direction claire mercredi, à l'issue d'une séance marquée par une nouvelle avalanche de résultats trimestriels, dont ceux du fabricant de post-it 3M qui ont particulièrement déçu.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,11%, à 26.805,53 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 0,81%, à 8.185,80 points. L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,19%, à 3.010,29 points, tout proche de son record atteint fin juillet. L'entreprise américaine 3M a publié jeudi des résultats inférieurs aux attentes, souffrant d'une baisse de la demande chinoise en raison de la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Son titre, qui fait partie des trente valeurs vedettes composant l'indice Dow Jones, a chuté de 4,07%. Le groupe informatique Microsoft, lui aussi membre du Dow Jones, a en revanche affiché un bulletin de santé rassurant mercredi, faisant part d'une forte croissance de ses activités de "cloud" (services informatiques à distance) au premier trimestre de son exercice décalé. Son action est montée de 1,97%. "Le Dow Jones se compose de 30 valeurs. Si un ou deux de ses membres reculent, cela peut tirer vers le bas l'indice dans son ensemble", observe Art Hogan chez National. Ce qui est le contraire du S&P 500, dont l'évolution dépend d'un plus grand nombre d'entreprises. "Le Dow Jones est également le reflet de grandes multinationales, qui sont affectées par la guerre commerciale sino-américaine, le prix des matières premières ou la santé de l'industrie", ajoute l'expert. Parmi les autres entreprises à publier leurs résultats, Twitter a dégringolé de 20,81%. Le réseau social a fait part d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes, invoquant notamment des problèmes informatiques affectant son activité publicitaire. Les compagnies aériennes American Airlines (+ 3,96%) et Southwest Airlines (+ 5,73%) ont progressé après la publication de leurs résultats. Les deux groupes ont indiqué attendre un remboursement de plusieurs centaines de millions de dollars en raison de l'immobilisation au sol du 737 MAX, interdit de vol depuis deux accidents mortels. American Airlines a également promis de juteux dividendes à ses actionnaires, assurant en avoir fini avec la modernisation nécessaire de sa flotte d'avions et l'intégration d'US Airways. Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine était en légère hausse vers 20H30 GMT, à 1,766%, contre 1,764% la veille à la clôture. (Belga)