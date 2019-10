La princesse Elisabeth fête son 18e anniversaire vendredi

(Belga) La princesse Elisabeth fête vendredi ses 18 ans. L'héritière du trône ne célébrera pas sa majorité à l'abri des regards, puisque les festivités au Palais royal de Bruxelles seront diffusées en direct sur la VRT, VTM et le site web de Het Laatste Nieuws. La RTBF prévoit également une édition spéciale à partir de 10h00 sur La Une.

Des membres de la famille royale, des personnalités politiques ainsi que 80 jeunes nés en 2001 comme la princesse ont été conviés à la fête. La duchesse de Brabant aura droit, pour l'occasion, à des performances de Blanche, participante au concours Eurovision de la chanson, et de finalistes du concours Reine Elisabeth. La future Reine des Belges a également reçu un cadeau particulier pour sa majorité: un timbre officiel, réalisé à partir d'une photo prise par son père, le roi Philippe. Le Palais royal a aussi diffusé, à quelques jours du 18e anniversaire de l'héritière du trône, une série de trois nouvelles photos inédites de la princesse prises au Château de Laeken l'été dernier. On y voit Elisabeth tantôt descendre des marches dans une élégante longue robe bleu roi, tantôt vêtue d'une tenue plus décontractée, tenant un album de photos de famille. En juin, la princesse Elisabeth a effectué sa première mission officielle à l'étranger en accompagnant sa mère, la reine Mathilde, au Kenya. Les deux femmes ont visité notamment au nom de l'Unicef le deuxième plus grand camp de réfugiés, au nord-ouest du pays, ainsi qu'un bidonville établi non loin de la capitale Nairobi, avant de rencontrer une communauté Massaï. La jeune duchesse de Brabant confiait à cette occasion et pour la première fois ses impressions aux journalistes qui couvraient l'événement, se disant "très touchée" par la situation des enfants vivant dans le camp de Kakuma. "Ils sont si petits et fragiles mais ils ont déjà vécu tellement de traumatismes dans leur vie. La rencontre avec des filles de mon âge m'a également beaucoup émue. Elles mènent une vie si difficile et ont déjà vécu tant de situations compliquées. Pourtant, elles ne perdent pas courage et font preuve d'énormément de persévérance", avait-elle commenté. Outre les festivités au Palais vendredi, la princesse prévoit également de célébrer ses 18 ans dans l'intimité, entourée d'amis. (Belga)