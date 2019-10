Un trafiquant de gaz hilarant arrêté en Belgique: "On ne parle pas ici d'une crevette mais d'un gros poisson"

Un trafiquant de gaz hilarant néerlandais a été arrêté, à la frontière, avec les Pays-Bas. Il aurait voulu en importer, des dizaines de tonnes, en Belgique. Le hangar où était stocké la drogue synthétique présentait un danger pour l'environnement. 50 tonnes de protoxyde d'azote ont été retrouvées dedans, à Saint-Nicolas près d'Anvers.

L'homme faisait son commerce ouvertement. Il avait même un site Internet qui annonçait: "Nous vendons le protoxyde d'azote le plus pur et le plus doux". Il a été arrêté par les forces néerlandaises et belges dans sa villa luxueuse avec piscine et taureau en bronze à l'entrée. La police a retrouvé beaucoup d'argent liquide à l'intérieur. "On ne parle pas ici d'une crevette mais d'un gros poisson", ont déclaré les enquêteurs.

Selon les autorités néerlandaises, c'est l'une des cinq personnes les plus importantes dans la production de drogues synthétiques. Il est soupçonné de blanchiment d'argent, de trafic de drogue et d'appartenance à une organisation criminelle.