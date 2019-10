La princesse Elisabeth, rayonnante, pour son 18e anniversaire: revivez les plus beaux moments de la cérémonie

La princesse Elisabeth fête vendredi ses 18 ans. L'héritière du trône ne célébrera pas sa majorité à l'abri des regards. Les festivités au Palais royal étaient à suivre en direct sur RTL TVI et sur notre site et application RTL INFO.

Des membres de la famille royale, des personnalités politiques ainsi que 80 jeunes nés en 2001 comme la princesse ont été conviés à la fête. La duchesse de Brabant a eu droit, pour l'occasion, à des performances de Blanche, participante au concours Eurovision de la chanson, et de finalistes du concours Reine Elisabeth. La future Reine des Belges a également reçu un cadeau particulier pour sa majorité: un timbre officiel, réalisé à partir d'une photo prise par son père, le roi Philippe.

REVIVEZ NOTRE DIRECT



16h - Arrivée de la Reine Mathilde avec le Roi Philippe et la Princesse Elisabeth au Concert Noble. A l’intérieur, 500 personnes. La princesse devrait rester 1h-1h30.

13h - Les 80 jeunes invités à la cérémonie ont reçu cette médaille à la sortie de la cérémonie.

12h32 - Christophe Giltay nous apprend que les 18 ans de la princesse est un jour historique pour la Belgique. "A partir d’aujourd’hui, elle est la princesse héritière sur le plan légal. C’est un jour historique pour le pays".

12h24 - Pour Thomas de Bergeyck, la princesse Elisabeth recevra d'autres cadeaux dans la journée. "Les membres de la Noblesse pourrait offrir un collier, un bijoux lors de la cérémonie privée à 16h".

12h15 - Pour sa formation, la princesse Elisabeth "passera par l’école royale militaire" selon Chistophe Giltay. Le roi Philippe et le prince Amadeo l'avait également fait auparavant.

12h08 - Pour Christian Cannuyer, c'était "une cérémonie sobre et pétrie d’espérance". "Tout le monde s’est détendu lorsque le Roi Philippe a remis l’ordre Léopold la princesse Elisabeth", selon Thomas de Bergeyck.

12h03 - La cérémonie officielle prend fin. La famille royale accueille les invités à une réception à la grande galerie.

12h01 - Blanche chante pour l’anniversaire de la princesse un "Happy Birthday". La reine Mathilde était très émue à la fin de la chanson.





11h52 - La chanteuse belge, Blanche, chante "City Light". Une chanson créée pour le concours de l'Eurovision de la chanson 2017.

11h50 - La princesse Elisabeth prend place auprès des jeunes.





11h46 - Début du discours de la princesse Elisabeth. "Le pays peut compter sur mon engagement", a-t-elle déclaré.

11h45 - Le Roi Philippe offre le grand cordon de l’ordre Léopold à la princesse Elisabeth, l’ordre le plus prestigieux et le plus ancien de notre pays. Il a été créé en 1832.

11h34 – Loubna, Louis, Julien, Pauline, cinq jeunes des quatre coins de la Belgique qui fêtent, comme la princesse Elisabeth, leurs 18 ans, ont pris la parole vendredi à l'occasion de l'anniversaire de la princesse Elisabeth. Tous ont adressé à la duchesse de Brabant leurs meilleurs vœux et livré leur vision de la majorité et de l'avenir.

11h22 - Les danseurs de l’école royale de ballet à Anvers dansent "Carmen", basée sur l’opéra de Georges Bizet.

11h15 - Le Roi prononce son discours. "Tu as aujourd’hui dix-huit ans. Nous sommes très heureux de fêter avec toi cette étape importante de ta vie", commence-t-il.

11h05 - Deux musiciens belges, Lorenzo Gatto et Sylvia Huang, anciens lauréats du concours Elisabeth, jouent du violon pour débuter la cérémonie. Ils interprètent le duo Opus 99 de Youssef Hayden et l'étude caprice numéro 4 de Wieniawski.

11h01 - La famille royale fait son arrivée.

10h50 - Les invités viennent de tout horizon. Les ministres, et ministres-présidents, autorités politiques sont invités. Toutes les personnes qui ont accompagné sa formation (camarades de classe de l'école Saint Jean Berchmans, ceux de l’Atlantic College aux Pays de Galles, les professeurs, les nounous et les 80 jeunes, choisis par les gouverneurs de province).

10h46 - Les militaires, les ministres et la presse ont pris place.

10h35 – Pour Christian Cannuyer, l’école de la princesse en Angleterre est une formation à son futur rôle. L’école est de fait ouverte aux grandes questions du monde. Selon lui, le choix de cette école est donc "un choix politique".

10h31 – Légalement, la princesse Elisabeth pourrait demander une dotation. "Mais ça ne serait pas très approprié aux yeux de l’opinion", selon Christian Cannuyer.

10h30 - Les jeunes qui vont prendre la parole révisent leurs notes, c'est le cas de Pauline qui vient de confier ses impressions à Amélie Schildt.

10h25 - Pauline, 18 ans, a été invitée à l'anniversaire de la princesse Elisabeth. Elle prononcera un discours devant la future reine des Belges.

10h24 - On connait le descriptif de la tenue que la princesse Elisabeth portera pour la cérémonie: une robe manteau en crêpe de couleur ivoire, signé Nathan. C'est une couleur de pureté, du mariage. "C'est comme si elle se mariait avec la Belgique, son destin"

10h22 - La princesse Elisabeth deviendra une icône de la mode, selon le couturier de la famille royale.

10h18 - Christophe Giltay nous apprend que maintenant que la princesse a 18 ans, elle pourrait devenir reine si le Roi était dans l’impossibilité de régner. Il y a quelques semaines, il aurait fallu désigner un régent.

10h15 - Samy, comme 79 autres jeunes de 18 ans, a été invité à la cérémonie en l'honneur de la princesse Elisabeth. Il a fêté son propre anniversaire au mois d'août et est très impressionné d'être aujourd'hui au Palais royal.

10h - La cérémonie en l'honneur des 18 ans de la princesse Elisabeth a connu son premier couac. La grille du Palais royal ne voulait pas s'ouvrir, comme l'explique notre journaliste Arnaud Gabriel, présent sur place.

9h50 - Voici le grand cordon de l’ordre de Léopold que la princesse Elisabeth recevra de son père à l'occasion de son 18e anniversaire. Il s'agit de la plus haute distinction en Belgique.

9h30 - Au Palais, on s'active pour les derniers préparatifs. La chanteuse Blanche, qui a représenté la Belgique à l'Eurovision de la chanson il y a deux ans, et l'Ecole royale de ballet d'Anvers participeront à la cérémonie. Notre journaliste Arnaud Gabriel a pu observer les répétitions musicales.





18 ans et un destin tout tracé

Le Palais royal a aussi diffusé, à quelques jours du 18e anniversaire de l'héritière du trône, une série de trois nouvelles photos inédites de la princesse prises au Château de Laeken l'été dernier. On y voit Elisabeth tantôt descendre des marches dans une élégante longue robe bleu roi, tantôt vêtue d'une tenue plus décontractée, tenant un album de photos de famille.

En juin, la princesse Elisabeth a effectué sa première mission officielle à l'étranger en accompagnant sa mère, la reine Mathilde, au Kenya. Les deux femmes ont visité notamment au nom de l'Unicef le deuxième plus grand camp de réfugiés, au nord-ouest du pays, ainsi qu'un bidonville établi non loin de la capitale Nairobi, avant de rencontrer une communauté Massaï.

La jeune duchesse de Brabant confiait à cette occasion et pour la première fois ses impressions aux journalistes qui couvraient l'événement, se disant "très touchée" par la situation des enfants vivant dans le camp de Kakuma. "Ils sont si petits et fragiles mais ils ont déjà vécu tellement de traumatismes dans leur vie. La rencontre avec des filles de mon âge m'a également beaucoup émue. Elles mènent une vie si difficile et ont déjà vécu tant de situations compliquées. Pourtant, elles ne perdent pas courage et font preuve d'énormément de persévérance", avait-elle commenté.

Outre les festivités au Palais vendredi, la princesse prévoit également de célébrer ses 18 ans dans l'intimité, entourée d'amis.