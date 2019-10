"Elisabeth sait exactement ce qu'elle veut": le couturier Edouard Vermeulen admiratif de la personnalité de la princesse

Tout de blanc vêtue, la princesse Elisabeth est apparue sereine lors de la cérémonie officielle pour fêter ses 18 ans. Désormais majeure, la princesse a porté avec une belle confiance en elle une robe "trench coat" ceinturée au niveau de la taille. Cette robe est à la fois moderne et classique, à l'image de la personnalité de la princesse, entre deux vents : celui de la royauté et celui de sa vie de jeune fille en 2019.

La robe "trench coat" est un incontournable de l'automne 2019. La princesse est donc à la pointe de la mode, avec des escarpins assortis. Un look très "adulte", qui correspond parfaitement à ses premiers pas dans la majorité. Enfin, la couleur blanche permet à Elisabeth de se distinguer de la foule, d'être au centre de l'attention pour sa journée très spéciale.

Naturelle et souriante, la princesse a porté à merveille ce blanc synonyme de pureté.







Edouard Vermeulen, le couturier, admiratif

Arnaud Gabriel a eu l'occasion d'interroger Edouard Vermeulen, le célèbre couturier de la monarchie belge, juste avant le début de la cérémonie.

C'est une journée particulière ?



Très particulière. Il fait beau, c'est l'anniversaire de la princesse Elisabeth. Je suis très heureux de pouvoir être ici, d'être invité. Parce que c'est vrai que dans ma carrière, habiller trois générations c'est un grand honneur

Habiller une princesse, est-ce que c'est compliqué ?



Non, du tout, surtout pas la princesse Elisabeth parce qu'elle est très déterminée. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle fait un tour de boutique. On s'est parlé. Je lui ai proposé l'une et l'autre chose et puis elle m'a dit 'c'est ça et j'aimerais bien que ce soit blanc'. C'est vraiment amusant parce que je faisais un clin d'œil à la reine Mathilde en disant 'parfois beaucoup de jeunes hésitent pour bien faire, mais là, non'. C'est clair, net et précis. Comme elle est. Et voilà on a beaucoup de chance.

Est-ce que la princesse Elisabeth fera une bonne icône de la mode belge ?



Je pense qu'elle fera une bonne icône de la mode belge […] Je pense qu'il faut leur laisser la liberté de porter ce qu'ils ont envie de porter. Il faut lui laisser un peu sa jeunesse pour ses choix un peu 'tout vent', pour qu'elle puisse s'épanouir.

C'est quel genre de personne la princesse Elisabeth ?



La princesse Elisabeth est une personne extrêmement douce, déterminée et j'avoue que j'étais très, très impressionnée de voir qu'elle est au courant de tellement de sujets, qu'elle s'intéresse à tellement de choses. Je félicite le roi et la reine. Ils les ont préparés. Ils vivent dans ce monde qui est le monde d'aujourd'hui. Ils ne sont pas que dans une bulle.

La princesse a reçu de son père le médaillon de l'Ordre de Léopold, plus haute distinction en Belgique, qui se fond parfaitement avec la robe portée par Elisabeth. Son père, lui, n'a eu le grand cordon qu'à l'âge de 30 ans. La princesse recevra très certainement un bijou assez conséquent, comme très souvent lors des 18e anniversaires dans la monarchie.