Elisabeth très ÉMUE par la chanteuse Blanche, la reine Mathilde a du mal à retenir ses larmes

La princesse Elisabeth fête vendredi ses 18 ans. L'héritière du trône ne célébrera pas sa majorité à l'abri des regards. Les festivités au Palais royal sont à suivre en direct sur RTL TVI et sur notre site et application RTL INFO.

Blanche, la candidate belge au concours Eurovision 2017, chantait en l'honneur d'Elisabeth ce vendredi 25 octobre, à l'occasion des 18 ans de la princesse, lors de la cérémonie qui s'est déroulée au Palais royal. L'artiste de 20 ans a chanté deux de ses succès et a conclu sa performance par un "Happy Brithday" auquel ne s'attendait visiblement pas la famille royale.



Cette petite attention a fait mouche dans l'assemblée. Elisabeth était visiblement très touchée, tandis que la reine Mathilde semblait retenir ses larmes. Ci-dessous, l'intégralité de la performance de Blanche.