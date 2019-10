Météo: ça y est le week-end est là, voici ce que nous réserve le temps

Samedi, le temps sera sec et globalement ensoleillé avec toutefois parfois assez bien de voiles nuageux d'altitude. Il fera très doux avec des maxima de 15 à 17 degrés sur les hauteurs ardennaises, et autour de 18 ou 19 degrés (voire localement 20 degrés) ailleurs. En fin de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux dans la région côtière, suite à l'approche d'une perturbation. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales autour de 50 km/h.

Samedi soir et la nuit, le ciel deviendra très nuageux avec de la pluie à partir de la côte. Sur la Lorraine belge, le temps pourrait toutefois encore rester sec jusqu'en fin de nuit. Les minima seront compris entre 8 et 12 degrés. Le vent sera d'abord modéré à assez fort de secteur sud-ouest, avec des rafales autour de 50 km/h, avant de virer au secteur nord-ouest à partir de l'ouest, et de diminuer en intensité dans l'intérieur des terres. Dimanche sous la couette? Dimanche, il pleuvra d'abord sur l'ensemble du territoire. Ensuite, la zone de pluie s'attardera plutôt sur la région wallonne, tandis que le temps deviendra sec en Flandre avec la possibilité de quelques éclaircies. Il fera sensiblement plus frais avec des températures qui ne dépasseront plus 12 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest. Retour de la fraîcheur la semaine prochaine Lundi, le temps sera partiellement nuageux et sec à quelques faibles précipitations près. Il fera encore assez frais avec des maxima de 8 à 12 degrés, sous un vent faible à modéré de nord-est ou de direction variable. Mardi, temps sec, calme et frais avec par moments du soleil. Les températures ne dépasseront pas les 10 ou 11 degrés. Faibles gelées au sol probables à l'aube. Mercredi, le temps reste sec avec des éclaircies mais frais avec des maxima partout en-dessous de la barre des 10 degrés. Températures négatives par endroits en Ardenne tôt le matin. L'atmosphère reste bien fraîche jeudi prochain et le ciel partiellement nuageux. Maxima autour de 8 degrés à Bruxelles. Risque de faibles gelées sur de nombreuses régions au lever du jour. Vendredi, la nébulosité et le risque de précipitations semblent augmenter. Maxima autour de 9 degrés dans le centre.