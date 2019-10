Les militaires belges cartonnent aux Jeux mondiaux: ils ont déjà décroché deux médailles (vidéos)

Les sportifs militaires belges décrochent de beaux succès aux Jeux mondiaux militaires.

L'équipe nationale militaire belge de parachutisme, baptisée Hayabusa ("faucon" en japonais), a été sacrée jeudi championne du monde militaire de chute libre lors des Jeux mondiaux militaires du Conseil international du sport militaire (CISM) à Wuhan (Chine). L'équipe ajoute un nouveau titre à un palmarès déjà riche, a annoncé le ministère de la Défense.

Pour la 11e fois consécutive, Hayabusa s'est imposée comme la meilleure équipe militaire dans la discipline du saut en formation par quatre. L'équipe doit former le maximum de figures imposées en moins de 35 secondes et ceci en plusieurs manches. "Un titre de plus pour nos sportifs d'élite David Grauwels, Andy Grauwels, Jeroen Nollet, Dennis Praet et le cameraman Luc Van Britsom", a précisé le service de presse de la Défense dans un communiqué. Ils sont déjà champions du monde dans le civil, tant en intérieur (soufflerie) qu'en extérieur. Leur objectif sera désormais de renouveler ces titres mondiaux dans le civil l'année prochaine.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le bronze au saut en hauteur

Un autre sportif militaire, Thomas Carmoy, 19 ans, a remporté la médaille de bronze dans le concours du saut en hauteur. Au total, 52 athlètes militaires représentent la Belgique lors de cette 7e édition des "World Military Games" (WMG) qui se déroule du 18 au 27 octobre à Wuhan (centre de la Chine). Elle rassemble quelque 10.000 athlètes de plus de cent pays.