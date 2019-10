La pension minimum à 1.500 euros, c'est faisable?

À l'horizon 2024, cinq indexations feront monter la pension minimum garantie à 1.400 euros brut par mois. Un recours à l'enveloppe bien-être devrait suffire à atteindre un montant symbolique de 1.500 euros, écrit samedi L'Echo.



Cette pension minimum garantie à 1.500 euros est un objectif de nombreux partis, qui l'ont brandi en argument de campagne avant les dernières élections. Or elle n'est pas si difficile à atteindre. "Si on poursuit le relèvement de la pension minimum dans la même proportion que ce qui a été fait par le gouvernement Michel (+12,73% pour les salariés), on arrive, au terme de la prochaine législature, à une pension minimum de 1.427 euros", selon le cabinet du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine.

D'un point de vue budgétaire, l'indexation automatique devrait faciliter le passage de la pilule budgétaire d'une revalorisation dont la charge symbolique suscite déjà l'intérêt des partis, écrit L'Echo. Aujourd'hui, après une carrière de 45 ans, la pension minimum garantie pour un salarié isolé s'élève à 1.266,37 euros brut.