Le Belge raffole du jogging: nos coureurs sont d'ailleurs les plus performants au monde

La Belgique compte des milliers de joggeurs. Ces derniers sont considérés comme les meilleurs de la planète, avec un temps moyen sur 20 kilomètres qui fait de l'ombre aux autres nations.

Le jogging est un sport en vogue en Belgique. 30.000 Belges sont même inscrits dans des clubs de jogging à travers le pays. Pour se remettre en forme, pour maigrir ou pour le plaisir, nos joggeurs adorent s'adonner à leur passion.

Et le résultat est là: la Belgique est la meilleure nation au monde en course à pied, avec un temps moyen de 1h48 pour parcourir 20 kilomètres. "C'est un petit défi", nous explique cette passionnée. "Et puis ça permet de lâcher prise, avec le boulot, les enfants et la maison".

Le Belge apprécie de courir en groupe. Un choix logique pour Isabelle Piot, coach pour divers groupes. "Aller courir tout seul, c'est vraiment pénible. On décroche très vite. Quand on est en groupe, on forme des liens d'amitié", nous précise-t-elle.

Et le jogging rassemble toutes les générations. Le coureur belge a en moyenne 40 ans. 23% des joggeurs ont même plus de 65 ans, démontrant aussi sa facilité d'accès et son intérêt pour toute la population. Un sport en vogue dans notre pays !