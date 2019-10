Le Royaume-Uni suspend la production de sa pièce de monnaie spécial Brexit: "Nous prendrons une décision finale le moment venu"

Le Trésor britannique a suspendu la production d'une pièce de 50 pence (0,60 EUR) éditée à l'occasion du Brexit et qui devait mentionner le 31 octobre, date prévue pour le divorce entre le Royaume-Uni et l'UE mais qui doit être reportée pour la troisième fois.



L'Institut royal de la monnaie britannique a stoppé la production de cette pièce commémorative, qui porte la date du 31 octobre et le message "Paix, prospérité et amitié avec toutes les nations". Ces mots font écho à une citation du première discours d'investiture de Thomas Jefferson, l'un des grands acteurs de l'indépendance américaine et troisième président des États-Unis.



Quid de l'avenir de cette pièce ? "Nous prendrons une décision finale le moment venu", a déclaré un porte-parole du Trésor aux journaux britanniques.



Selon le Guardian, un millier de ces pièces ont déjà été produites. Elle pourraient atteindre 800 livres sterling (930 euros) sur le marché de la collection.



En mars dernier, la production de la pièce avec la date initiale du Brexit, 29 mars, avait déjà été suspendue, en attendant que l'horizon ne s'éclaircisse. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a depuis été reportée au 12 avril, puis au 31 octobre, et doit l'être de nouveau en début de semaine prochaine, pour une durée qui reste à déterminer.



Malgré sa promesse de réaliser le Brexit quoi qu'il arrive à la fin du mois, le Premier ministre britannique Boris Johnson a été contraint par une loi de demander un report, en raison du choix des députés de reporter leur décision sur l'accord décroché à Bruxelles par le dirigeant conservateur.