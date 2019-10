Environ 80 personnes ont manifesté contre l'ouverture d'un centre d'asile à Bilzen

(Belga) Environ 80 personnes se sont rassemblées samedi devant l'ancienne maison de repos "Ark van Noé" à Grote-Spouwen (section de Bilzen, dans le Limbourg). Elles protestent contre la prochaine ouverture dans le bâtiment d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.

Selon le bourgmestre de Bilzen Johan Sauwens, le centre Fedasil devrait ouvrir le 15 décembre. Il s'agirait d'un centre d'accueil temporaire pour une période de six mois à maximum un an. D'après la police, environ 80 personnes étaient présentes à la manifestation de protestation organisée ce samedi à 14h00, dont plusieurs représentants du parti d'extrême droite Vlaams Belang et du mouvement Voorpost. Une réunion est prévue lundi entre les autorités communales et le cabinet de la ministre de l'Asile Maggie De Block (Open Vld) au sujet de l'ouverture du centre d'accueil et du nombre de places qu'il pourrait proposer. (Belga)