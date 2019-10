Une centaine de manifestants réunis à Bruxelles contre la répression d'artistes espagnols

(Belga) Une centaine de personnes se sont rassemblées samedi vers 16h30 au Parvis de Saint Jean-Baptiste à Molenbeek-Saint-Jean pour dénoncer la répression dont sont victimes certains chanteurs et musiciens espagnols. Cinq de ces artistes donnent un concert ce samedi soir à la salle La Vallée, à deux pas du Parvis Saint-Jean Baptiste. La manifestation a été organisée volontairement au moment même où se tenait à Barcelone une grande manifestation des indépendantistes catalans.

L'Assemblée Nationale Catalane (ANC) avait appelé ce samedi à une concentration de personnes au Parvis de Saint Jean-Baptiste à Molenbeek-Saint-Jean, "contre la répression brutale que l'Etat espagnol exerce actuellement en Catalogne". Mais la revendication était surtout axée sur la répression que subissent des artistes espagnols, notamment des rappeurs, à cause de leurs paroles, comme Valtònyc, qui a dû s'exiler, selon l'un des organisateurs, Nuria Bordes. Ces derniers considèrent que cette répression à l'encontre d'artistes s'insère dans la "violation systématique des droits de la dissidence que pratique l'Etat espagnol". L'ANC est une organisation populaire qui rassemble environ 80.000 Catalans d'idéologies et de religions différentes, en vue d'obtenir l'indépendance de la Catalogne d'une manière pacifique et démocratique. (Belga)