Wilmès Première ministre - Le député MR David Clarinval devrait devenir ministre du Budget

David Clarinval, le chef de groupe MR à la Chambre, reprendra les compétences de Sophie Wilmès comme ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Politique scientifique, tandis que celle-ci sera proposée au Roi pour succéder à Charles Michel à la tête du gouvernement fédéral en affaires courantes, a-t-on appris samedi. A 43 ans, David Clarinval est l'une des étoiles montantes du MR.

Né le 10 janvier 1976, David Clarinval est licencié en sciences économiques, sociales et politiques de l'UCL. A 23 ans, au sortir de ses études, il est engagé en tant qu'attaché parlementaire du MR. Deux ans plus tard, à l'issue des élections communales de 2000, il prend le maïorat de la petite commune de Bièvre en province de Namur et devient le plus jeune bourgmestre de Belgique. En 2006, David Clarinval est élu au conseil provincial de Namur qu'il quittera pourtant un an plus tard pour remplacer à la Chambre Sabine Laruelle. Le jeune élu s'investit dans les dossiers ayant trait à l'économie et à l'énergie. Il est l'auteur avec Corentin de Salle d'un ouvrage intitulé "Fiasco énergétique", dans lequel il fustige le "gaspillage écologiste des ressources" et dénonce "l'échec du paradigme du développement durable". En 2014, il est tête de liste MR en province de Namur pour l'élection de la Chambre. Il arrive en tête des voix de préférence dans cette circonscription. Fin juillet 2017, il a été désigné chef de groupe MR à la Chambre, en remplacement de Denis Ducarme devenu ministre de l'Agriculture et de l'Intégration sociale. Depuis 2005, David Clarinval est également le co-gérant de l'entreprise de construction "Clarinval Constructions" qui emploie 60 personnes.