GP F1 du Mexique: Verstappen se joue des Ferrari

Max Verstappen (Red Bull-Honda) a fait la nique aux Ferrari samedi en s'emparant de la pole-position pour le GP du Mexique devant Charles Leclerc et Sebastian Vettel alors que Lewis Hamilton et les Mercedes ont marqué le pas.

Hamilton partira lui en 4e position. Il doit marquer 14 points de plus que son coéquipier Valtteri Bottas dimanche sur le circuit des Frères Rodriguez dans la capitale mexicaine pour être couronné champion du monde pour la 6e fois.

Il pourrait toutefois profiter du fait que Bottas a détruit sa voiture dans les dernières secondes en heurtant le mur de sécurité. Le Finlandais devrait partir 6e, si sa voiture peut être réparée sans encourir de pénalité, sur la même ligne que le coéquipier de Verstappen, le Thaïlandais Alexander Albon.

Toto Wolff, le responsable de l'écurie Mercedes a évalué à "90%" les chances que la "voiture pourra être réparée sans encourir de pénalité" pour changement de pièces essentielles.

"La piste était très glissante et il était très difficile de faire fonctionner les pneus correctement", a souligné Verstappen après son exploit.

Interrogé sur l'accident de Bottas et si celui-ci l'avait incité à lever le pied dans le dernier tour, il a répondu ironiquement: "cela ne semble pas avoir été le cas".

Cette déclaration pourrait lui revenir comme un boomerang car il a été convoqué après la course par les commissaires qui pourraient le pénaliser s'il était établi qu'il n'a pas ralenti alors que des drapeaux jaunes signalaient l'accident.

Présentées comme les favorites de ce Grand Prix, le 18e de la saison sur 21, les Ferrari ont subi la loi du Néerlandais et de sa Red Bull, décidément très à l'aise sur ce circuit où ils l'ont déjà emporté en 2017 et 2018.

"Max était tout simplement trop rapide pour nous aujourd'hui", a constaté Charles Leclerc. Le Monégasque est à égalité de points avec Verstappen au championnat du monde, derrière Hamilton, Bottas et Vettel et les deux jeunes pilotes ont connu quelques passes d'armes musclées lors des dernières épreuves.

"La course est demain (dimanche). Nous avons une bonne pointe de vitesse et nous devrions pouvoir en tirer avantage", a-t-il espéré, tout en concédant que "nous ne nous attendions pas à ce qu'ils (Verstappen et la Red Bull) soient aussi forts".

- Pluie possible -

La pluie pourrait s'inviter lors du Grand Prix ce qui modifierait considérablement la donne des qualifications qui se sont déroulées par un temps sec.

Le circuit mexicain est le plus élevé de toute la saison à plus de 2.200 mètres d'altitude et la raréfaction de l'air modifie également le comportement des monoplaces ainsi que leurs appuis aérodynamiques.

Derrière les trois écuries de pointe, ce sont encore les McLaren qui ont tiré leur épingle du jeu. Propulsées par un moteur Renault, elles ont réalisé les 7e et 8e temps avec Carlos Sainz Jr et Lando Norris, renforçant leur prétention à être cette année "the best of the rest" (les meilleures du reste) en 4e position au classement constructeurs, déjà remporté par Mercedes lors du dernier GP du Japon.

Les Toro Rosso-Honda ont elles aussi réalisé un tir groupé en 9e et 10e positions avec le Russe Daniil Kvyat et le Français Pierre Gasly.

Cette bonne performance pourrait leur permettre de menacer les Renault pour la 5e place du classement constructeurs, où les monoplaces françaises ne comptent que 6 points d'avance sur la "Junior team" de Redbull Racing, après leur disqualification à l'issue du GP du Japon pour système de freinage non conforme.

Les Renault ont connu samedi une séance de qualification difficile après avoir été handicapées par des problèmes de circuit de refroidissement (bien de refroidissement) lors des essais libres dans la matinée et n'occuperont que les 12e (Nico Hülkenberg) et 13e (Daniel Ricciardo) places sur la grille de départ du Grand Prix dont le départ sera donné à 13h10 locales (20h10 heure française).