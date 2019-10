Un temps globalement sec mais très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse

(Belga) Le ciel restera généralement très nuageux, dimanche après-midi, au sud du sillon Sambre et Meuse, avec encore des pluies en Lorraine belge. Ailleurs, le temps deviendra sec et graduellement ensoleillé à partir de la côte. Il fera sensiblement plus frais que les jours précédents, avec des maxima de 7 à 9 degrés en Ardenne, et de 9 à 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord­ ouest.

Le temps restera sec avec de larges éclaircies et parfois quelques passages nuageux dans la soirée. Dans le courant de la nuit, l'IRM prévoit la formation de bancs de brouillard par endroits. Les minima se situeront entre 0 et 4 degrés en beaucoup d'endroits. Ils seront localement légèrement négatifs en Haute­ Fagne et de l'ordre de 7 degrés en bord de mer. Le vent deviendra généralement faible de direction variable, mais sera encore modéré de secteur nord à nord­ ouest à la côte. La journée de lundi débutera sous des éclaircies temporairement encore larges sur la plupart des régions, avec aussi un peu de brume ou de brouillard par endroits le matin. Mais ensuite, les champs nuageux deviendront progressivement plus nombreux, sauf sur l'extrême sud­ est du pays qui pourrait encore bénéficier d'éclaircies. Quelques ondées locales ne seront pas exclues dans le nord du pays et à la côte. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Haute Fagne et 12 ou 13 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord­ est. (Belga)