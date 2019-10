La Belge Amélie Nothomb toujours en lice pour le Goncourt

(Belga) Le jury du prix Goncourt a dévoilé dimanche à Cabourg (Calvados, nord-ouest de la France) les quatre finalistes du plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone. Celui-ci sera décerné le 4 novembre à Paris.

Parmi les finalistes figure la romancière belge Amélie Nothomb, dont le roman "Soif" (Albin Michel) caracole en tête des meilleures ventes de livres depuis plusieurs semaines. Amélie Nothomb devra se confronter avec Jean-Luc Coatalem ("La part du fils", Stock), Jean-Paul Dubois ("Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon", L'Olivier) et Olivier Rolin ("Extérieur monde", Gallimard). Les auteurs non retenus dans la sélection finale sont toujours en lice pour le Goncourt des lycéens. Les jeunes jurés choisissent en effet leur lauréat parmi les auteurs retenus par les académiciens Goncourt (à l'exception de Léonora Miano qui a déjà obtenu cette récompense en 2006) lors de leur première sélection. Le lauréat du Goncourt des lycéens sera connu le jeudi 14 novembre. L'an dernier, le prix Goncourt avait été décerné à Nicolas Mathieu pour "Leurs enfants après eux" (Actes Sud) et le Goncourt des lycéens à David Diop pour "Frère d'âme" (Seuil). (Belga)