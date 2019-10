Ryad se félicite de la mort de Baghdadi dont le groupe a "défiguré l'image" de l'islam

(Belga) L'Arabie saoudite s'est félicitée lundi de la mort, dans une opération américaine, du chef du groupe Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi en Syrie, affirmant que son organisation avait "défiguré l'image de l'islam et des musulmans à travers le monde".

"Le gouvernement saoudien a suivi l'annonce du président américain Donald Trump sur le succès de la traque et de l'élimination du chef de Daech (acronyme arabe de l'EI), le terroriste Abou Bakr al-Baghdadi", a déclaré un porte-parole du ministère saoudien des Affaires étrangères. "Le gouvernement saoudien apprécie les efforts énormes de l'administration américaine qui a pourchassé les membres de ce dangereux groupe qui s'est employé à défigurer l'image de l'islam et des musulmans à travers le monde et a commis dans de nombreux pays, dont l'Arabie saoudite, des horreurs et des crimes contraires aux valeurs humaines de base", a ajouté le porte-parole. Il a assuré que l'Arabie saoudite "continuera, avec ses alliés et à leur tête les Etats-Unis, à combattre le terrorisme, à tarir ses sources et à combattre son idéologie terroriste". Le président américain a annoncé dimanche la mort du chef de l'EI, lors d'un raid au cours de la nuit précédente dans le nord-ouest de la Syrie, à quelques kilomètres de la frontière turque. M. Trump a livré un récit détaillé du raid au cours duquel le chef de l'EI a été acculé par les forces américaines avant de déclencher sa ceinture d'explosifs. Homme le plus recherché du monde, il était considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays. (Belga)