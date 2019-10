Les heurts "rendent le conflit catalan visible", estime l'association indépendantiste ANC

(Belga) La présidente de l'influente association indépendantiste Assemblée nationale catalane (ANC) a appelé lundi à une "mobilisation constante" pour "affaiblir les piliers de l'État" espagnol en Catalogne, ajoutant que les violences des derniers jours permettent de "rendre visible le conflit".

"Le monde est ainsi. Ce sont ces incidents qui font que nous sommes dans la presse internationale de manière continue, ils rendent visible ce conflit", a estimé Elisenda Paluzie sur une chaîne régionale catalane. Ces déclarations signent un changement de ton de l'ANC qui avait jusque là toujours insisté sur le caractère pacifique du mouvement indépendantiste. Les rassemblements organisés par cette association se sont généralement déroulés sans heurts, y compris ces derniers jours. L'objectif des manifestations est "d'user l'État" espagnol et "d'affaiblir les piliers du pouvoir de l'État en Catalogne", a-t-elle ajouté. Après des années de manifestations pacifiques, souvent impulsées par les puissantes associations ANC et Omnium, une partie du mouvement indépendantiste a eu recours à des manifestations violentes ces dernières semaines, en réaction aux peines de prison prononcées contre neuf leaders sécessionnistes le 14 octobre. Entre le 14 et le 18 octobre, des affrontements avec la police ont fait environ 600 blessés (manifestants et agents confondus), principalement dans le centre de Barcelone, hérissé presque chaque nuit de barricades en feu. L'ANC a toutefois joué un rôle moins important que d'habitude dans ces dernières manifestations, au profit d'organisations séparatistes aux méthodes plus radicales, opérant anonymement et sans chefs identifiés, comme la plateforme Tsunami Democratic, responsable du blocage de l'aéroport de Barcelone le 14 octobre ou les Comités de défense de la République (CDR), qui organisent des blocages d'autoroutes et de voies ferroviaires. Samedi, après une marche pacifique de près de 350.000 personnes selon la police municipale, de nouveaux heurts se sont produits avec les forces de l'ordre. Une nouvelle manifestation est prévue lundi à 19h00 à la gare internationale de Barcelone-Sants, à l'appel des CDR. Reflet de la division de la Catalogne sur l'indépendance, près de 80.000 personnes ont défilé dimanche à Barcelone pour l'unité de l'Espagne et contre la violence des dernières manifestations séparatistes. (Belga)