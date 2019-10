Natacha achète 2 ordinateurs portables de Thomas Cook mis aux enchères: ils ont été volés au siège de l'entreprise

Une centaine d'ordinateurs ont été volés le week-end dernier au siège belge de l'entreprise en faillite Thomas Cook à Zwijnaarde (Flandre orientale), a indiqué lundi la police locale de Gand. Alors qu'une enquête est en cours, Natacha nous a contactés ce lundi pour nous raconter la mauvaise surprise qu'elle a eu avec son mari.

Natacha et son mari ont vécu une bien mauvaise surprise. Elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous ce lundi. "Suite à la faillite de Thomas Cook, le mobilier, matériel informatique et autres biens de l'entreprise ont été vendus aux enchères. Nous avons participé aux enchères et avons fait l'acquisition de 2 PC portables que nous devions récupérer dans les locaux du siège de Thomas Cook à Zwijnaarde ce lundi. Mon mari s'est donc rendu sur place dès l'ouverture ce matin et après une très longue attente, au moment de récupérer nos achats, on lui a informé qu'un vol a eu lieu dans les locaux et que nos PC ont été volés", nous a-t-elle confié.

Ce lundi, la police locale de Gand a indiqué à l'agence Belga qu'une centaine d'ordinateurs ont été volés le week-end dernier au siège belge de l'entreprise, à Zwijnaarde. Exactement l'endroit où le mari de Natacha devait récupérer leur achat. "Comment le siège d'une entreprise telle que Thomas Cook/Neckermann peut-il rester sans surveillance sachant que ses locaux renferment tant de matériel de valeur?", s'interroge-t-elle.

Ce sont les curateurs des sociétés derrière Thomas Cook qui ont signalé le cambriolage à la police lundi matin. L'ampleur précise du butin n'est pas encore connue, mais une centaine d'ordinateurs portables ont manifestement été dérobés. Une partie a entre temps été retrouvée dans un conteneur. On ignore pour quelle raison elle y a été abandonnée.

La semaine passée, le mobilier (meubles, matériel informatique, écrans TV, ...) du siège de Thomas Cook Retail Belgique à Zwijnaarde a été mis aux enchères. L'opération a rapporté quelque 260.000 euros. On ignore encore l'identité des auteurs du cambriolage. Le parquet de Flandre orientale invite les personnes qui ont observé quelque chose de suspect à témoigner. L'enquête est en cours.

Pour ce qui est de notre témoin, peut-être que les deux ordinateurs achetés font partie du lot abandonné. "Nous n'avons pas encore été contactés en tout cas. Mais espérons", nous a confié Natacha.