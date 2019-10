Procédure de destitution de Trump - Premier vote formel jeudi à la Chambre dans l'enquête en vue de destituer Trump

(Belga) La Chambre américaine des représentants votera cette semaine pour la première fois en séance plénière sur une résolution formalisant l'enquête en vue de destituer Donald Trump et autorisant des auditions publiques, a annoncé lundi sa présidente démocrate Nancy Pelosi.

Le vote se tiendra jeudi, a précisé un responsable démocrate à l'AFP. "Nous présenterons cette semaine dans l'hémicycle une résolution qui réaffirme l'enquête en cours", a écrit Nancy Pelosi dans une lettre adressée à son groupe parlementaire. Le texte "établit la procédure pour des auditions ouvertes aux Américains" et "énonce les droits garantis au président et à sa défense", précise-t-elle. Les républicains réclamaient depuis des semaines un vote formel pour marquer le début de l'enquête annoncée fin septembre et menée à huis clos par des commissions de la Chambre, à majorité démocrate. L'opposition cherche à établir si le président républicain a abusé de son pouvoir à des fins personnelles quand il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son rival Joe Biden. La Maison Blanche dénonce une "chasse aux sorcières" et refuse de coopérer à l'enquête. Des accusations "infondées", affirme Nancy Pelosi, ajoutant que la Maison Blanche cherche ainsi à justifier "son opération inédite de dissimulation" des faits. Aucun calendrier n'a été fixé pour l'enquête menée par les démocrates contre Donald Trump. A son terme, la commission judiciaire de la Chambre sera chargée, le cas échéant, de définir et présenter les chefs de la mise en accusation du président, ou "impeachment" en anglais. Un vote sera alors organisé en séance plénière. Si sa mise en accusation est approuvée, le Sénat, à majorité républicaine, devra organiser le "procès" de Donald Trump. La résolution, qui sera d'abord soumise à un vote en commission mercredi et a de bonnes chances d'être approuvée à la chambre basse, "autorise la publication des transcriptions d'auditions" et "présente les procédures nécessaires pour transmettre les preuves à la commission judiciaire", selon Mme Pelosi. "Nous prenons cette initiative afin d'éliminer tout doute sur le fait que le gouvernement Trump puisse refuser de transmettre des documents, empêcher les auditions de témoins, ignorer des injonctions dûment autorisées ou continuer à faire entrave à la Chambre des représentants", a-t-elle ajouté. (Belga)