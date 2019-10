Chef du groupe EI tué - Réunion extraordinaire des membres de la coalition sur la suite de la lutte contre l'EI

(Belga) Les ministres des pays membres de la coalition internationale contre l'Etat islamique (EI) se rencontreront le 14 novembre pour des discussions stratégiques sur la poursuite de la lutte contre le groupe terroriste, après la mort du leader Abou Bakr al-Baghdadi, annonce le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Cette réunion ministérielle "extraordinaire" des pays de la coalition de pays dont fait partie la Belgique sera organisée à Washington, informe la déclaration. "Les ministres vont se rencontrer pour mener des discussions stratégiques sur le combat continu contre l'EI dans l'ère post-libération et suivant la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, avec un accent particulier sur les développements récents dans le nord-est de la Syrie et leurs liens avec la stabilité et la sécurité de la région", stipule l'annonce. (Belga)