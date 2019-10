Mondial de rugby: Jérôme Garcès arbitre de la finale, une première pour un Français

Jérôme Garcès deviendra samedi le premier arbitre français à diriger une finale de Coupe du monde, choisi mardi par World Rugby pour le choc entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, à Yokohama (banlieue de Tokyo), le dernier match de sa carrière.

Le Béarnais, âgé de 46 ans, était déjà devenu en 2015 en Angleterre le premier arbitre tricolore au sifflet d'une demi-finale de Coupe du monde, celle entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Il était en concurrence, pour la finale, avec le Gallois Nigel Owens, arbitre de la finale du Mondial-2015.

Sa carrière, avant de prendre la direction de l'arbitrage professionnel français, et son année 2019 s'achèveront en beauté puisqu'il avait déjà dirigé la finale de la Coupe d'Europe Saracens-Leinster en mai et celle du Top 14 Toulouse-Clermont en juin.

"Je suis honoré et ravi d'avoir été désigné arbitre de la Coupe du monde 2019. C'est un rêve en tant qu'arbitre, mais c'est un sport collectif, et nous sommes quatre (il sera assisté par le Français Romain Poite et le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe, et le Néo-Zélandais Ben Skeen à la vidéo, NDLR)" a-t-il déclaré dans le communiqué de World Rugby.

"Nous serons là pour donner le meilleur pour les équipes, les supporters, le sport et toute l'équipe des officiels, ainsi que les volontaires qui ont travaillé si dur depuis quatre ans, avec pour point culminant la Coupe du monde" a-t-il ajouté.

Le match pour la 3e place, vendredi à Tokyo entre la Nouvelle-Zélande et le pays de Galles, sera arbitré par l'Anglais Wayne Barnes, assisté du Français Pascal Gaüzère et du Sud-Africain Jaco Peyper.

Ce dernier n'avait pas été retenu pour les demi-finales après avoir été pris en photo avec des supporters gallois en train de mimer le coup de coude du Français Sébastien Vahaamahina, qu'il avait exclu en quarts de finale pour ce geste face au pays de Galles (20-19 pour les Gallois).