Luttre: une arme pointée sur lui, le gérant d'une boutique demande au braqueur d'attendre qu'il finisse sa conversation téléphonique

Les images d'un braquage spectaculaire à Luttre, près de Charleroi, ont été rapportées par nos confrères de Sudpresse. Le gérant d'un magasin de cigarettes électroniques a été braqué juste avant la fermeture, par un homme armé et cagoulé.

Jeudi dernier, Dimitri, gérant d'un magasin de cigarettes électroniques, s'apprête à fermer sa boutique, sur les coups de 18h. Un homme armé et cagoulé entre alors dans le magasin et menace le gérant âgé seulement de 21 ans. L'agresseur pointe son arme vers le visage de Dimitri. Celui-ci reste très calme, mains levées, et tente de tempérer.

Le gérant a raconté son histoire à nos confrères de Sudpresse. Dimitri explique avoir d’abord cru à une blague. Il était au téléphone, lorsque l’agresseur est entré dans la boutique. Il lui a ordonné de vider sa caisse. Loin de se démonter, le jeune homme lui répond d'attendre, le temps de finir sa conversation.

C’en est trop pour l’agresseur qui passe de l’autre côté du comptoir, bouscule le gérant et pointe son arme sur son flan. Dimitri raccroche finalement, et donne le contenu de la caisse : 300 euros. Toujours aussi calme, le jeune homme regrette aujourd'hui seulement d'avoir perdu une journée de travail.

Quant à l'agresseur, une enquête est en cours pour retrouver sa trace.