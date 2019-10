COUP DE CHANCE: le dernier jour de sa chimio, Ronnie achète un billet de loterie... et remporte le jackpot

Ronnie foster, un Américain retraité, mène un combat contre son cancer du colon. Le denier jour de sa chimiothérapie, un incroyable coup de pouce du destin le pousse à acheter un billet de loterie. Une décision qui paye, puisque l'homme remporte le jackpot.

Ronnie Foster, originaire de Caroline du Nord, se bat contre un cancer du colon. Ses journées sont le plus souvent rythmées par ses séances de chimiothérapie. Le jour de sa dernière séance, comme pour casser la routine, Ronnie décide d'acheter un billet de loterie dans une boutique de Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord.

L'homme achète d'abord timidement un ticket à 1 dollar, et en remporte 5. Grisé par cette bonne nouvelle, Ronnie achète deux tickets avec son gain. Jackpot ! Ce retraité remporte alors la coquette somme de 200.000 dollars, soit 180.000 euros. "Quand j'ai vu tous ces zéros, je me suis immobilisé", raconte Ronnie à la BBC. "Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je le fasse scanner. Quand ça s'est affiché, je me suis mis à trembler."

"Jour de chance"

La chance a semble-t-il fini par sourire à Ronnie Foster, après son long combat contre la maladie. "J'étais déjà heureux car c'était mon dernier jour de chimio, mais là, c'est carrément devenu mon jour de chance", s'exclame-t-il. Un beau message du destin, mais surtout une somme qui tombe à pic.

En effet, ce gain permettra à Ronnie de payer ses factures médicales et épargner pour sa nouvelle vie après le cancer. "J'ai une bonne mutuelle, mais il y a toujours des choses qui restent à payer. Cela va être beaucoup plus simple désormais", confie le retraité.