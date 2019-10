Ursula von der Leyen nomme les candidats commissaires français et hongrois

(Belga) La prochaine présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a officiellement nommé les commissaires hongrois et français dans sa future équipe, a confirmé mardi son porte-parole. Le gouvernement roumain a également été invité à désigner un nouveau candidat le plus rapidement possible.

Après l'échec de Sylvie Goulard lors de son audition devant les députés européens, le président français Emmanuel Macron avait proposé l'entrepreneur et ancien ministre des Finances Thierry Breton. Actuel PDG du groupe de services informatiques Atos, M. Breton entend se défaire de ses actions si sa nomination est confirmée par le Parlement européen, afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts. C'est pour des raisons éthiques que la candidature de Mme Goulard avait déjà été rejetée. Le premier candidat de Budapest avait lui aussi été recalé. Son remplaçant proposé est l'ambassadeur hongrois auprès de l'UE Oliver Varhelyi. Tous deux doivent encore recevoir le feu vert du Parlement européen. (Belga)