Saint-Emilion: les châteaux Figeac et Cormeil-Figeac gardent leurs noms en appel

Le château Figeac, premier grand cru classé de Saint-Emilion qui attaquait un de ses voisins pour qu'il ne porte plus son nom, a perdu mardi son procès à Bordeaux contre le château Cormeil-Figeac.

Mais il a remporté quand même une demi-victoire, celle de garder le droit d'utiliser son propre nom, menacé lors du jugement en première instance.

La famille Manoncourt, qui exploite les marques "château de Figeac" et "château Figeac", contestait le droit de porter le nom de Figeac aux châteaux Cormeil-Figeac et Magnan-Figeac appartenant à la famille Moreaud.

Elle avait déjà poursuivi pour le même motif plusieurs châteaux voisins, gagnant tous ses procès.

La cour d'appel a cette fois estimé qu'"historiquement, les parcelles de Cormeil et Magnan ont appartenu à la famille Cazes/Carles, alors propriétaires du grand domaine originel de Figeac, par la suite démembré au gré de plusieurs cessions".

Me Caroline Lampre, avocate de Cormeil-Figeac et Magnan-Figeac, a estimé que les droits de son client "ont été reconnus, qu'il n'avait pas créé ce nom ex-nihilo, qu'il existait depuis plus d'un siècle".

Elle a espéré que cette décision marquerait "un frein pour tous les grands châteaux qui parfois mènent une campagne d'épuration un petit peu abusive à l'encontre de voisins qui sont souvent depuis très longtemps en coexistence avec eux".

Vincent Fauchoux, avocat de la famille Manoncourt, a dit qu'ils allaient "étudier sereinement l'opportunité d'un pourvoi en cassation", précisant que ses clients étaient quand même "satisfaits" du reste du jugement: "la validité de notre image et la qualité de notre domaine".

Car en novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux avait décidé que les deux parties, y compris donc le plaignant, devaient perdre leurs marques.

"Nos marques, +châteaux Figeac+ et +château de Figeac+ sont parfaitement valables en dépit des contestations émises contre elles depuis plusieurs années (...) et notre exploitation est parfaitement conforme à la réglementation", a-t-il souligné.

Car la cour d'appel est revenue sur l'interdiction faite aux plaignants d’utiliser eux-mêmes le nom Figeac. Le TGI avait justifié sa décision en expliquant que l'exploitation n'avait pas pu prouver qu'elle respectait toutes les règles de la vinification séparée pour ses différents vins (le premier vin étant le meilleur).

Cette fois-ci, la cour d'appel a estimé que "l'ensemble des jus entrant dans la composition du premier vin (...), second vin (...) et troisième vin (...) proviennent exclusivement de raisins récoltés sur les parcelles intégrées à l’assiette foncière du domaine du château de Figeac et sont vinifiés sur le domaine."

"Aucune obligation légale ou réglementaire n'exige une vinification séparée des premiers, second et troisième vins d'un même domaine", a-t-elle poursuivi, permettant ainsi à château Figeac de garder son célèbre nom.