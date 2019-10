Gabriel, voisin de la maison touchée à Mons: "J’ai vraiment mal pour le voisin"

Une personne a perdu la vie dans l'effondrement partiel d'un immeuble à Mons. La victime était le locataire de l'immeuble. Deux autres personnes, des ouvriers du chantier en cours dans le bâtiment, ont été blessées. La Ville de Mons a indiqué que les deux blessés ont été secourus et transportés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.

Gabriel habite le quartier. Il est l'un des voisins de la maison touchée par le drame. Il témoigne: "J’ai entendu un bruit violent, comme une explosion ou un tremblement de terre. J’ai eu vraiment très peur. Je vis avec mes sœurs et je me suis dit que c’était sans doute une de leur chambre qui avait eu un problème. Je me suis levé, j’ai couru, mais Dieu merci, elles allaient très bien. J’ai vraiment mal pour le voisin. C’est un choc. Beaucoup de courage pour les familles. Je ne le connaissais pas vraiment, 'bonjour-bonsoir', mais rien de spécial."

Les opérations de déblaiement de l'immeuble se sont terminées en début de soirée, a indiqué la Ville de Mons. Aucune nouvelle victime n'est à déplorer. Les services de la Ville de Mons sont intervenus durant plusieurs heures mardi, avec le concours de la police, des pompiers et de la Protection civile pour déblayer et sécuriser le périmètre de l'immeuble. Le plan communal d'urgence a été levé à 19h45, en concertation avec les différentes disciplines et le gouverneur de la province du Hainaut. La totalité de ce qui reste du bâtiment sinistré est toujours instable, a précisé la Ville de Mons.