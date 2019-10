Incidents racistes au sein des pompiers de Bruxelles: une plainte déposée

Un pompier en formation, d'origine maghrébine, a retrouvé, vendredi dernier, des insultes à caractère raciste sur son casque. Un dessin de pénis et une croix gammée ont aussi été marqués sur son matériel. Une plainte a été déposée par la victime et le SIAMU à la police, après que son casier a été forcé dans la nuit de lundi à mardi, et que l'on y a déposé des tranches de jambon et une canette de bière. "Nous avons fait appel à la police pour constater les faits et nous aider à identifier la ou les personnes responsables de ces actes. Ces actes sont punissables par la loi. Les Pompiers de Bruxelles ont donc porté plainte contre X. Par ailleurs, indépendamment de ce qu’entreprendra l’autorité judiciaire, une procédure de renvoi immédiat sera entreprise pour la ou les personnes coupables", explique les pompiers de Bruxelles dans un communiqué de presse.

Le colonel Pierre Menu, directeur-général adjoint, ajouté: "Nous ne pouvons que déplorer cet incident, heureusement très isolé. De nombreux membres de notre personnel sont d’origine maghrébine, notamment parmi les plus jeunes. Ces dernières années, notre corps s’est vraiment ouvert à la diversité de la population bruxelloise. Nous sommes tous choqués par les faits, c’est incompréhensible tellement c’est en opposition avec nos valeurs. La personne visée par ces actes est actuellement suivie par notre service interne de prévention. L’enquête est en cours et ces actes ne resteront pas impunis."

Je voulais intégrer une grande famille



La recrue visée par les actes racistes s'est exprimé: "C’est une situation très difficile à vivre, qui génère beaucoup de stress. Le racisme existe chez les Pompiers de Bruxelles comme ailleurs, mais ces actes ne représentent pas le Service et mes collègues. J’ai pu bénéficier du conseil de notre service juridique et porter plainte auprès de la police. Maintenant, j’aimerais finir mon instruction et rentrer en compagnie. La situation m’atteint profondément, mais le métier continue de me motiver. Quand je suis rentré chez les Pompiers, je voulais intégrer une grande famille. Ce n’est visiblement pas aussi simple, mais il ne faut pas abandonner. C’est important pour moi et c’est important pour faire évoluer les mentalités."