Nouvelle vague d'arrestations de manifestants contre une conférence minière à Melbourne

Au moins une douzaine d'activistes ont été arrêtés mercredi alors qu'ils tentaient de bloquer l'accès à une conférence internationale de l'industrie minière à Melbourne en Australie, pays dont l'économie est très dépendante de ce secteur.

La police de l'Etat du Victoria a confirmé l'arrestation d'une nouvelle douzaine d'activistes de divers groupes qui protestent depuis mardi devant le centre de convention de Melbourne, où est organisée une importante conférence minière. Les manifestants arrêtés tentaient d'obstruer l'accès à l'évènement, y compris aux services d'urgence et aux rampes d'accès pour personnes à mobilité réduite, selon la police. Du spray irritant a été utilisé pour disperser les protestataires, selon la police. Des personnes qui s'étaient "collées" au sol ont aussi été déplacées. Des centaines de policiers ont été déployés mardi et mercredi aux abords de la conférence. Plus d'une cinquantaine de militants avaient déjà été arrêtés de façon musclée mardi. Une femme avait alors été hospitalisée après avoir été renversée par la police montée, et quatre policiers ont été blessés. La mobilisation à Melbourne fait écho aux contestations menées récemment en Australie dans le cadre du mouvement Extinction Rebellion et lors de la grève mondiale pour le climat en septembre, alors qu'à politique inchangée le pays risque de ne pas respecter ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. La conférence internationale de l'industrie minière IMRAC compte 7.000 participants issus de plus de 100 pays réunis à Melbourne jusque jeudi. L'Australie, riche en ressources sous-terraines, un poids lourd du secteur minier, mais celui-ci est de plus en plus controversé pour son impact sur l'environnement. Le projet d'une gigantesque mine de charbon Adani dans le nord du pays, fait l'objet d'une longue bataille juridique et est emblématique pour la mobilisation écologiste en Australie.