Un train déraille à la gare des Guillemins à Liège: le trafic est perturbé

Un train a déraillé à Liège-Guillemins, a tweeté la SNCB mercredi matin. Le trafic est légèrement perturbé entre Liège et Rivage ainsi qu'entre Liège et Verviers.



"Une automotrice s'est détachée et a un cogné un heurtoir, dans le faisceau, juste avant la gare des Guillemins, là où sont stationnés les trains avant les premiers départs", précise le porte-parole de la SNCB. Des retards de 5 à 10 minutes sont possibles. Le société de transport a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incident.