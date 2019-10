Des funérailles à distance à suivre en streaming: le service séduit à Court-Saint-Etienne

Depuis un an, le crématorium de Court-Saint-Etienne propose un service de streaming pour suivre les crémations à distance.

Un service destiné aux proches et aux membres de la famille du défunt qui se trouvent dans l'impossibilité de se déplacer à cause d'un séjour à l'étranger, d'une hospitalisation, etc.

Le temps de la cérémonie, les familles disposent d'un code d'accès qui permet de suivre sur tablette ou sur PC le déroulement des funérailles civiles. Un système de codes sécurisés évite toute utilisation frauduleuse des images dans le respect du RGPD.

De plus en plus de familles ont recours au streaming. Actuellement, 1 à 2 cérémonies par semaine se déroulent avec ce support.