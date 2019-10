Un soleil d'automne généreux pour jeudi

(Belga) Mercredi après­ midi, de larges périodes ensoleillées seront déjà présentes sur l'ouest et le nord du pays. Ailleurs, les champs de nuages moyens et élevés seront parfois encore fort nombreux.

Toutefois, les éclaircies s'étendront progressivement vers le centre et l'est, selon le bulletin météo de l'IRM à la mi-journée. Le temps restera généralement sec. Les températures seront comprises entre 5 degrés en Hautes­-Fagnes et 9 degrés sur le centre et l'ouest. Le vent soufflera modérément de secteur est à nord-est. Mercredi soir et la nuit suivante, le temps deviendra peu nuageux à serein sur l'ensemble du territoire. Des voiles d'altitude un peu plus nombreux s'étireront sur les régions proches de la France et des températures proches de 0 degré ou légèrement positives sont attendues dans le centre du pays. Demain jeudi, la journée sera particulièrement ensoleillée avec toujours quelques nuages d'altitude un peu plus nombreux le long de la frontière française, surtout en matinée. Les températures atteindront 6 degrés en Hautes­-Fagnes et 10 à 11 degrés en plaine. Le vent restera faible à modéré est à sud-est. Vendredi débutera par un temps généralement sec. Mais rapidement, la nébulosité deviendra abondante avec des périodes de pluies à partir de l'ouest qui seront faibles d'abord, modérées ensuite. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine.