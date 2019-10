Glyphosate: Bayer voit encore s'alourdir la menace judiciaire

Bayer doit désormais affronter 42.700 requêtes déposées aux Etats-Unis contre l'herbicide au glyphosate de sa filiale Monsanto, dossier mis à jour mercredi et qui empoisonne l'intégration du spécialiste américain des pesticides et des semences au sein du groupe chimique allemand.

La menace judiciaire s'accélère avec ce nouveau pointage, réalisé "au 11 octobre 2019", et qui actualise le chiffre de 18.400 procédures communiqué fin juillet. En avril, Bayer faisait état de seulement 5.000 dossiers.

Le groupe impute la multiplication des recours à une hausse des publicités télévisées diffusées par des avocats pour rechercher des requérants.

"Le nombre de procédures ne dit rien sur leur recevabilité", a cependant insisté le patron du groupe, Werner Baumann, lors d'une conférence téléphonique.

Bayer a jusqu'ici été condamné trois fois à indemniser des requérants californiens atteints d'un cancer, même si les montants dus par le groupe ont été fortement réduits par le deuxième examen d'un juge.

Les appels de Bayer seront étudiés l'année prochaine pour "soutenir" le processus de médiation ordonné par un juge fédéral en Californie, qui permettrait au groupe en cas de succès de solder ses contentieux sans passer par de longs procès.

M. Baumann a indiqué mercredi que "Bayer n'acceptera un résultat de la médiation que s'il est sensé économiquement" et permet de "mettre un terme" au dossier.

- Lourde facture -

"Je pense que seul un petit nombre de requérants sera indemnisé" au bout du compte, soit "ceux pour lesquels il y a un lien" de causalité direct "entre le cancer et le glyphosate", a expliqué à l'AFP Markus Mayer, analyste chez Baader Bank.

Sur la base d'une projection encore plus importante de requêtes, M. Meyer avait estimé en juillet qu'un accord pourrait coûter à Bayer entre 15 et 20 milliards de dollars.

Le groupe continue de contester le principe même de sa responsabilité, martelant depuis des mois qu'aucun régulateur dans le monde n'a conclu à la dangerosité du glyphosate depuis sa mise sur le marché au milieu des années 1970.

Bayer, l'inventeur allemand de l'aspirine, a pris l'an dernier le plus grand pari de son histoire en avalant Monsanto pour 63 milliards de dollars, misant sur le recours croissant à la chimie pour nourrir une planète toujours plus peuplée et perturbée par le changement climatique.

Mais le groupe doit depuis composer avec la réputation controversée de sa cible américaine, à la fois dans le commerce de semences OGM et dans celui des pesticides, visés par différentes procédures judiciaires et enjeux de débats politiques dans de nombreux pays.

Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une émanation de l'OMS, a considéré en 2015 que le glyphosate était "probablement cancérigène", un point central des procédures. Il s'agit néanmoins d'une évaluation de la dangerosité du produit dans l'absolu, et non du risque lié à une exposition aux doses courantes.

- Recentrage -

Côté opérationnel, Bayer a confirmé ses objectifs annuels "malgré une baisse des prévisions de croissance" de l'économie mondiale.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 5,4% à 9,8 milliards d'euros et le résultat opérationnel hors éléments exceptionnels a augmenté de 7,5% à 2,3 milliards d'euros.

Le bénéfice net était en forte baisse de 64% au troisième trimestre 2019, mais souffre la comparaison avec celui de la même période 2018, qui avait été gonflé par une importante cession d'activités.

Bayer a bouclé en août une série de cessions visant à resserrer l'activité autour de la pharmacie et de l'agrochimie, avec la vente de la division Santé des animaux pour 7,6 milliards de dollars à l'américain Elanco.

Début août, l'entreprise avait annoncé la vente pour 3,5 milliards d'euros de ses parts dans l'opérateur de parcs industriels dans la chimie Currenta.

Pour l'année, Bayer s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 43,5 milliards d'euros.