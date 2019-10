Des structures d'accueil ouvertes pour les sans-abri durant l'hiver

(Belga) La Croix-Rouge de Belgique activera son plan hivernal le 1er novembre afin de renforcer les activités et la capacité d'accueil dans son réseau, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les sans-abri. Des structures d'hébergement seront disponibles en Région de Bruxelles-Capitale, à Namur, à Liège ou encore dans le Hainaut entre autres, détaille l'organisation mercredi.

La Croix-Rouge rappelle qu'une famille sur quatre vit dans la pauvreté en Belgique et qu'on y recense 17.000 sans-abri, dont 4.000 à Bruxelles. En Région bruxelloise, lors du plan hivernal activé du 1er novembre au 31 mars, le chauffoir de Schaerbeek pourra notamment accueillir 200 personnes en journée et proposera de la nourriture. Des accueils de jour seront également disponibles à Etterbeek, Ixelles et Woluwe-Saint-Pierre. Depuis 2017, la Croix-Rouge gère par ailleurs l'abri de nuit d'urgence situé près du métro Maelbeek, avec une capacité d'environ 220 personnes. Les résidents y bénéficient d'un lit, d'un repas chaud le soir et d'un petit déjeuner le matin ainsi que de différents services comme un suivi médical. En province de Namur, l'organisation accueille les personnes précarisées et les sans-abri en journée à Jambes, où des douches sont disponibles. La province compte également cinq bars à soupe, à Tamines, Couvin, Fosses, Mettet et Gembloux. A Liège, un accueil café de jour est assuré à la Maison Croix-Rouge de Liège-Angleur chaque matin du lundi au vendredi, ainsi que les lundis et mercredis après-midi. Les bars à soupe sont situés à Verviers, Flémalle, Huy, Stavelot et Seraing. Les 25 Maisons Croix-Rouge de la province du Hainaut et leurs bénévoles redoubleront également d'efforts pendant la période hivernale, avec le renforcement des activités à Mons, Charleroi, Gilly, Tournai et Beloeil. De son côté, le Plan hivernal du Relais Social de Charleroi complétera l'offre de lieux d'accueil pour les personnes sans-abri. En province de Luxembourg, la Maison Croix-Rouge d'Arlon collabore par ailleurs avec l'abri de nuit pour permettre aux sans-abri d'avoir des vêtements chauds. (Belga)