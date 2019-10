Comment éviter les effondrements dans sa maison et s'assurer que notre entrepreneur y soit vigilant?

Frédéric DETANDT, ingénieur de projets, était l'invité de Alix Battard dans le RTL info Bienvenue. Il donne des conseils pour éviter que notre immeuble ne s'effondre en pleine rénovation.

Mardi à Mons, un immeuble en travaux s'est effondré faisant un mort et deux blessés. Comment éviter les effondrements de bâtiments et s'assurer que notre entrepreneur y soit vigilant? Pour répondre à ces questions, Frédéric Detandt était l'invité d'Alix Battard dans le RTL info 13h.

Alix Battard (A.B) : En cas de rénovation ou de construction, qu'est ce qui est mis en place pour que l'effondrement ne survienne pas?

En général, il y a un coordinateur sécurité qui s'assure effectivement de la coordination des différents corps de métiers qui interviennent sur le chantier. C'est un premier élément. On réalise également des sondages, c'est-à-dire que l'on va sonder la structure de manière à pouvoir évaluer la capacité portante de celle-ci et la résistance des différents éléments qui seront éventuellement modifiés lors d'une rénovation. Ce type de sondage est réalisé uniquement pour les grosses rénovations.

A.B : Pour tous ceux qui engagent un entrepreneur et qui n'y connaissent rien, comment s'assurer que son entrepreneur soit vigilant à ce type de problème?

Il faut vous assurer, effectivement, que l'entrepreneur prenne les précautions nécessaires. Dès que vous touchez un élément de la structure, il est recommandé de s'entourer d'un architecte ou d'un ingénieur professionnel en bâtiment qui peut vous garantir la stabilité et le phasage des travaux à réaliser.

A.B: Quand vous arrivez dans un bâtiment comme ingénieur, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous faites concrètement?

Dans un bâtiment, quand on arrive en rénovation, premièrement on regarde tout ce qui est visible de prime abord. Tout ce qui pourrait être fissures, tassements éventuels qui résulterait de modification de la stabilité. Les fissures doivent alerter quand elles progressent, quand il y a une évolution et quand elles sont effectivement sur des éléments structurels majeurs.

A.B: Quelle est la durée de vie d'un bâtiment?

C'est difficile parce que ça dépend essentiellement de l'entretien. Pour des grands ouvrages d'art, la conception est réalisée pour une durée de vie beaucoup plus longue que pour une maison unifamiliale.

A.B Le mot entretien, pour vous c'est la clé?

Oui, c'est un élément très important au niveau de la pérennité de la structure dans le bâtiment. Il faut être vigilant par exemple à tous les aspects qu'on pourrait retrouver, notamment toutes les infiltrations d'eau qui pourraient engendrer des dégradations dans les structures de béton, etc. Il faut quand même avoir un suivi en bon père de famille d'une structure de manière à s'assurer qu'on n'ait pas un effondrement.