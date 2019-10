Vos tickets et abonnements SNCB vont augmenter: voici les nouveaux tarifs

La SNCB adapte ses tarifs à partir du 1er février 2020. Le prix des billets standard, des billets weekend et des abonnements augmente d'1,5% à 3%. En revanche, les billets senior seront désormais utilisables les week-ends des vacances de l'été.

Les tarifs de la SNCB seront adaptés, entendez augmentés, en date du 1er février 2020. La stratégie de l'entreprise ferroviaire reste axée sur le fait de rendre le train plus attractif pour les voyageurs de loisirs, en plus des navetteurs, explique mercredi la SNCB.



Concrètement, l'adaptation tarifaire moyenne (+1,53%) du billet standard et du billet week-end reste sous l'indice santé (+1,87% dans la période de référence juin 2018-juin 2019). L'augmentation du prix des abonnements domicile-travail et des abonnements scolaires est de 2,87%. Les produits dérivés des abonnements, tels que la carte Campus, connaissent la même adaptation tarifaire.

La hausse tarifaire moyenne pour tous les autres produits, hors abonnements, s'élève à 1,87%, en lien avec l'indice santé.

Les billets senior désormais utilisables les week-ends

Le prix des produits loisirs destinés aux jeunes (Go Pass 1, Go Pass 10 et Go Unlimited: trajets libres pour les jeunes jusqu'à 26 ans), de même que celui du Rail Pass (trajets libres), reste inchangé.

Les prix de la Key Card (pour les courtes distances dans une zone déterminée) et du billet senior augmentent quant à eux respectivement de 0,30 et 0,20 euro par trajet. En outre, les seniors pourront désormais utiliser leur billet senior tous les week-ends en juillet et août (y compris le 15 août): la restriction existant actuellement sera levée.