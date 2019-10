"L'accord de Johnson coûtera 70 milliards de livres à l'économie britannique"

(Belga) L'accord de Brexit négocié par le Premier ministre Boris Johnson coûtera à l'économie britannique au cours des prochaines années quelque 70 milliards de livres (81 milliards d'euros), selon les calculs de l'institut d'études indépendant NIESR (National Institute of Economic and Social Reasearch).

Le produit intérieur brut sera, dans 10 ans, de 3,5% inférieur à ce qu'il aurait été avec un maintien du pays dans l'Union européenne, selon les estimations du NIESR. L'institut reconnaît toutefois que ces prévisions économiques sont faites dans un contexte "d'incertitudes économiques et politiques considérables". Beaucoup dépendra de la nature des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le Brexit. En réaction, le gouvernement britannique affirme qu'il envisage un accord commercial "plus ambitieux" avec l'UE que celui de l'hypothèse du NIESR. Les partis d'opposition y voient eux une nouvelle preuve que le plan de Johnson causera d'importants dommages à l'économie britannique. "Aucun accord ne sera aussi bon que celui que nous avons en tant que membre de l'UE", estime Tom Brake des Liberal Democrats. (Belga)