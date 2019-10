Anuna de Wever et Adélaïde Charlier continuent leur périple malgré l'annulation de la COP

(Belga) Anuna de Wever et Adélaïde Charlier, leaders du mouvement "Youth for Climate Belgique" vont poursuivre leur traversée de l'Atlantique en voilier initiée début octobre pour rejoindre le Chili, où devait se tenir la COP25, malgré l'annulation de l'événement annoncée mercredi par le président chilien Sebastian Piñera. "La COP n'était pas l'unique objectif" de ce voyage, a réagi mercredi Youth for Climate Belgique, qui exprime également son soutien envers les manifestants chiliens.

Confronté à une grave crise sociale, le Chili n'accueillera pas la prochaine conférence des Nations unies sur le climat, prévue en décembre. Une hausse du prix du ticket de métro dans la capitale a été le détonateur d'une fronde sociale inédite dans ce pays de 18 millions d'habitants réputé pour sa stabilité. Malgré la suspension de la mesure, le mouvement s'est amplifié, nourri par le ressentiment face aux inégalités sociales. "Nous voulons tout d'abord exprimer tout notre soutien à la population et aux manifestants chiliens dans leurs combats pour leurs droits et pour plus de justice sociale. Comme nous l'avons répété, il ne peut y avoir de transition écologique sans transition sociale", a souligné le mouvement initié par des grèves scolaires pour le climat. Youth for Climate rappelle ensuite l'urgence de prendre des décisions concertées au niveau mondial afin de contrer la crise climatique. "La conférence de Paris a fixé des échéances à 2030 et nous sommes déjà en 2020. Il est donc urgent de prendre des décisions, notamment en termes de financement", souligne-t-il. Si le Chili et la COP25 devait être la destination finale d'Anuna De Wever, Adelaïde Charlier et Josefien Hoerée, il est toujours prévu que les trois porte-drapeau du mouvement belge s'arrêtent à Recife au Brésil, où l'arrivée est prévue vers le 7 novembre. À l'invitation des chefs amérindiens, notamment du Chef Raoni, elles se rendront dans la région de l'Amazonie pour "rappeler l'importance de la forêt amazonienne dans la survie de l'humanité". Le trio est parti le 2 octobre d'Amsterdam à bord du voilier Regina Maris, ont rejoint Tenerife puis le Cap Vert, dernière étape avant de traverser de l'Atlantique.