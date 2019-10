L'actrice belge Lubna Azabal en lice aux Journées cinématographiques de Carthage

(Belga) Le film "Adam" (2019), dans lequel l'actrice bruxelloise Lubna Azabal tient l'un des deux rôles principaux, a été sélectionné pour la compétition officielle du festival des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), qui se déroule cette semaine à Tunis (Tunisie).

La gigantesque salle Opéra de la Cité de la Culture était comble, mercredi après-midi, pour la projection du premier long métrage de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani. C'est là que les membres du jury du festival des JCC avaient choisi d'assister à la séance. Coproduit par les Belges d'Artémis Productions, le drame de fiction "Adam" conte le combat de deux femmes, que le hasard de la vie a conduites à se rencontrer dans la médina de Casablanca, à la veille de la fête musulmane du sacrifice. Dans la peau d'une veuve célibataire, Lubna Azabal s'évertue à survivre et assurer le meilleur avenir possible à sa fille de huit ans. Pour y parvenir, Abla travaille inlassablement dans sa modeste boutique de pâtisseries marocaines. Sa vie bascule le jour où se présente à sa porte une jeune femme errante, enceinte d'une relation hors mariage. Le rôle de Samia est joué par la comédienne marocaine Nisrin Erradi, venue présenter le film au public tunisien. Le duo d'héroïnes a suscité beaucoup d'émotions, parmi le public et les critiques de cinéma présents à Tunis, lors de la projection ce mercredi. L'équipe du film "Adam" est en lice pour la compétition officielle de cette édition 2019 des Journées cinématographiques de Carthage.