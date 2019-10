Télévie : vous pouvez apporter vos pièces rouges dès aujourd'hui

La deuxième édition de l’Opération Pièces Rouges est officiellement lancée ce jeudi lors d’une représentation unique du Festival du Cirque de Namur avec la participation exceptionnelle de nombreuses personnalités d’antenne de Bel RTL et de RTL TVI ! Cette opération initiée par Bérénice et Géraldine et portée dorénavant par toutes les équipes de RTL Belgium a pour objectif de récolter un maximum de pièces rouges au profit du Télévie.

Lors de sa première édition, OPR a permis de récolter 379.071,48 € ! La mobilisation a été exceptionnelle et ce sont plus de 42 tonnes de pièces qui ont été collectées ! Mais il en reste encore des millions dans les poches, tiroirs ou tirelires des Belges ! Dès à présent, n’hésitez pas à mobiliser famille, collègues, copains, commerçants, … pour récolter le plus de pièces rouges et faire avancer la recherche contre le cancer et la leucémie.

En mars 2020, le camion tirelire sillonnera les routes wallonnes et bruxelloises pour récolter les pièces rouges amassées par nos auditeurs et téléspectateurs. Le camion-tirelire fera bien évidemment une escale à RTL House !

Merci d’avance pour votre mobilisation et participation.



Allez, on se bouge … pour l’Opération Pièces Rouges !