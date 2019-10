Le corps d'une femme retrouvé dans le Rhône à Lyon: elle avait les pieds et poings liés et un sac sur la tête

Le corps d'une femme non identifiée a été retrouvé, pieds et poings liés, mercredi dans le Rhône à Lyon, a-t-on appris jeudi auprès des pompiers, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.



La victime, "entravée au niveau des membres inférieurs et supérieurs", est âgée d'environ 20 à 30 ans et son cadavre se trouve "dans un état de décomposition avancé", selon la même source.

Un sac plastique recouvrait en outre la tête de cette femme, d'après le journal. Une enquête a été ouverte par le parquet, confiée à la police judiciaire, et une autopsie doit être pratiquée jeudi pour tenter d'éclairer les circonstances du décès. Le corps a été repêché dans le fleuve à hauteur d'une avenue du 7e arrondissement de la ville.