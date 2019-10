Bénédicte, 56 ans, a quitté la clinique psychiatrique à Henri-Chapelle et ne s'est plus manifestée depuis: l'avez-vous vue?

Cet avis de disparition est diffusé à la demande du Parquet de Liège.

Le mardi 29 octobre 2019 vers 17h00, Bénédicte MEUNIER, une femme âgée de 56 ans, a quitté la clinique psychiatrique des Frères Alexiens située rue du Château de Ruyff à Henri-Chapelle. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Mme Meunier est de corpulence mince et a le crâne rasé. Au moment de sa disparition, elle portait un jean bleu et un sweat à capuche gris à doublure blanche.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

Dans le cadre de cette disparition, un hélicoptère de la police fédérale a été déployé, nous indique une porte-parole.