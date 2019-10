Loïc Nottet dévoile son court-métrage pour Halloween: "Je suis passionné par tout ce qui est macabre" (vidéo)

Ce jeudi 31 octobre, Loïc Nottet fête Halloween avec la sortie d'un court-métrage musical de plus de 20 minutes. Une production léchée qui n'est pas sans rappeler l'univers de Tim Burton. Il s'agit d'ailleurs d'une influence que l'artiste ne renie pas : "Je suis passionné par tout ce qui est macabre et funèbre depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que j'adore Tim Burton. J'adore les cimetières. Je n'ai pas peur de la mort", confiait-il mercredi sur le plateau du RTL INFO.

Interrogé par Alix Battard, Loïc Nottet présentait hier ce projet baptisé "Candy" : c'est "plus qu'un clip, mais ce n'est pas suffisamment long pour l'appeler un film. C'est une petite comédie musicale. Il y a quatre titres, avec de la danse". L'histoire est celle d'un clown "qui est devenu fou à cause de son enlèvement par une sorcière. Elle l'a enfermé dans sa maison en pain d'épice et l'a gavé de bonbons étant petit. Ce clown a bien grandi, est devenu fou et veut juste prendre sa revanche sur cette sorcière. Il fait appel à des amis à lui, au cours de la soirée d'Halloween, pour prendre sa revanche".



Candy est à regarder en intégralité sur RTL Play, qui dévoile également les coulisses du projet. Ce jeudi soir à 19h50 sur RTL TVI, vous retrouverez Loïc Nottet aux côtés de Jill Vandermeulen et Michaël Miraglia dans "Halloween : les histoires de l'étrange".