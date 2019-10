Une adolescente se retrouve coincée entre un tram et la bordure de l'arrêt à Etterbeek

Des témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous: une personne s'est retrouvée coincée sous un tram ce jeudi vers 14h45 à Etterbeek. Un autre témoin nous a transmis des images des faits: on y voit de nombreux véhicules de pompiers, des ambulances et des policiers sur place, avec deux trams à l'arrêt.

La porte-parole de la STIB, An Van Hamme, a précisé à l'agence Belga que l'accident s'était produit à l'arrêt Pétillon et qu'il impliquait une jeune fille âgée de 14 ans. Elle a été transportée à l'hôpital. D'après les premières informations transmises à la Stib, ses jours ne seraient pas en danger.

Walter Derieuw, le porte-parole de la zone de secours bruxelloise SIAMU, nous a donné plus de précisions: "L'adolescente s'est retrouvée coincée entre un tram de la ligne 7 et la bordure de l'arrêt. Un SMUR (basé à l'hôpital St-Elisabeth) passait par hasard et a immédiatement prodigué les soins médicaux nécessaires. Entre autre le véhicule de désincarcération a été dépêché sur place. Pendant l'installation des vérins hydrauliques pour soulever le tram, les techniciens de la STIB sont également arrivés sur place et ont procédés avec leur matériel spécifique, spécialement adapté au tramways, au soulèvement du véhicule".

Selon le porte-parole du SIAMU, la jeune fille n'a jamais perdu connaissance durant l'intervention des secours. Une fois libérée, elle a été transférée à l'hôpital Saint-Luc. "Son pronostic vital n'est, fort heureusement, pas engagé", a indiqué Walter Derieuw. "Pendant l'intervention le courant des lignes aériennes a été coupés et le trafic des trams interrompus. Le police sur place a installé un périmètre de sécurité afin de faciliter le travail des secours. Le conducteur du tram, sous le choc, a été pris en charge par les services de la STIB. Les circonstances de l'accident font l'objet des constatations d'usage par la police", a-t-il ajouté.